В Азербайджане зафиксирован 13-градусный мороз

В настоящее время на территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода, дует северо-западный ветер.

Как передает Day.Az, в соответствии с оранжевым предупреждением скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает до 28 м/с, в соответствии с желтым - 20 м/с в Шамахе, Нефтчале, Гобустане, в Ширване до 18 м/с, в Шахбузе - 17 м/с.

В ряде районов выпал снег, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 7 градусов тепла, в низменных районах до 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 7 градусов, в горных районах до 5 градусов, в высокогорных районах до 13 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az