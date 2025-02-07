https://news.day.az/society/1728393.html

В Баку произошла поножовщина

В Баку в кафе, расположенном на улице М.Рустамова, 21 в Хатаинском районе, произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az, Искендеров Сабир Ильгар оглу во время спора нанес ножевые ранения в область левой руки и грудной клетки Эйвазову Рашаду Эльяз оглу. По факту в отделе дознания Хатаинского РПУ возбуждено уголовное дело, ведется следствие.