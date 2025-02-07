https://news.day.az/society/1728430.html В бакинских школах началась реализация нового цифрового проекта С сегодняшнего дня в Азербайджане запущена платформа "Цифровая школа". Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана. На платформе www.reqemsal.edu.az имеются кабинеты для родителей, учеников, учителей и директоров.
В бакинских школах началась реализация нового цифрового проекта
С сегодняшнего дня в Азербайджане запущена платформа "Цифровая школа".
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана.
На платформе www.reqemsal.edu.az имеются кабинеты для родителей, учеников, учителей и директоров.
Отметим, что проект "Цифровая школа" впервые реализуется в Баку в тестовом режиме.
Ранее мы сообщали, что с нового учебного года бумажные журналы будут упразднены.
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