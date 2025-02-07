В бакинских школах началась реализация нового цифрового проекта

С сегодняшнего дня в Азербайджане запущена платформа "Цифровая школа".

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана.

На платформе www.reqemsal.edu.az имеются кабинеты для родителей, учеников, учителей и директоров.

Отметим, что проект "Цифровая школа" впервые реализуется в Баку в тестовом режиме.

Ранее мы сообщали, что с нового учебного года бумажные журналы будут упразднены.