В школах Азербайджана больше не будет журналов

С нового учебного года бумажные журналы будут упразднены.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в рамках платформы "Цифровая школа" будут предусмотрены четыре основных функции: личные кабинеты учеников, родителей, учителей и директоров.

"Благодаря системе "Цифровая школа" родители смогут в онлайн-режиме следить за учебным процессом своих детей. В целом цифровизация образования продолжается ускоренными темпами. Со следующего учебного года школьные журналы перейдут в онлайн-формат", - отметил министр.