https://news.day.az/society/1728380.html В школах Азербайджана больше не будет журналов - ПОДРОБНОСТИ С нового учебного года бумажные журналы будут упразднены. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев. По его словам, в рамках платформы "Цифровая школа" будут предусмотрены четыре основных функции: личные кабинеты учеников, родителей, учителей и директоров.
В школах Азербайджана больше не будет журналов - ПОДРОБНОСТИ
С нового учебного года бумажные журналы будут упразднены.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
По его словам, в рамках платформы "Цифровая школа" будут предусмотрены четыре основных функции: личные кабинеты учеников, родителей, учителей и директоров.
"Благодаря системе "Цифровая школа" родители смогут в онлайн-режиме следить за учебным процессом своих детей. В целом цифровизация образования продолжается ускоренными темпами. Со следующего учебного года школьные журналы перейдут в онлайн-формат", - отметил министр.
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