Нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил ввоз незадекларированной томатной пасты и газовых плит в Нахчыван.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Сообщается, что на таможенном посту Нахчыванского карго-терминала Главного таможенного управления Нахчывана был досмотрен управляемый гражданином Азербайджана грузовик, осуществлявший перевозку смешанного груза из Баку в Нахчыван транзитом через территорию Ирана.

В ходе проверки установлено, что груз весом 583 кг, указанный в транспортном документе как запасные части станка для колки дров, был выгружен в Иране, а вместо него были погружены 588 единиц томатной пасты и 10 газовых плит общим весом 529 кг, которые не были указаны в транспортной накладной и не были задекларированы водителем.