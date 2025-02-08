https://news.day.az/society/1728755.html В Баку обнаружена ручная граната - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Хатаинского района Баку. Об этом сообщили Day.Az в МЧС. К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В Баку обнаружена ручная граната - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Хатаинского района Баку.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1, пригодную для применения в бою.
Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания. Никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.
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