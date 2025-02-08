В Баку обнаружена ручная граната

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Хатаинского района Баку.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что боеприпас представляет собой ручную гранату Ф-1, пригодную для применения в бою.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания. Никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.