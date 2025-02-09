https://news.day.az/society/1728902.html В Баку выпал первый снег - ФОТО - ВИДЕО Сегодня вечером в Баку выпал первый снег. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", жители столицы делятся кадрами снежной погоды в социальных сетях.
В Баку выпал первый снег - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня вечером в Баку выпал первый снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", жители столицы делятся кадрами снежной погоды в социальных сетях.
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