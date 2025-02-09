Желающие работать судьями сдали письменный экзамен

Сегодня в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана прошел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Об этом Day.Az сообщили в Центре.

Экзамен был проведен на электронных носителях и длился четыре часа. В нем приняли участие 207 кандидатов, успешно набравших 60 и более баллов на тестовом этапе.

Кандидаты продемонстрировали свои навыки в решении юридических казусов.

Результаты экзамена будут опубликованы Комитетом по отбору судей после проверки письменных работ.