https://news.day.az/society/1729001.html Желающие работать судьями сдали письменный экзамен Сегодня в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана прошел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи. Об этом Day.Az сообщили в Центре. Экзамен был проведен на электронных носителях и длился четыре часа.
Желающие работать судьями сдали письменный экзамен
Сегодня в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана прошел письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.
Об этом Day.Az сообщили в Центре.
Экзамен был проведен на электронных носителях и длился четыре часа. В нем приняли участие 207 кандидатов, успешно набравших 60 и более баллов на тестовом этапе.
Кандидаты продемонстрировали свои навыки в решении юридических казусов.
Результаты экзамена будут опубликованы Комитетом по отбору судей после проверки письменных работ.
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