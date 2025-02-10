Азербайджанских водителей призвали к осторожности на дорогах

Вождение на высокой скорости во время дождя, игнорирование безопасной дистанции, мокрое покрытие дорог и неправильное использование тормозов становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Записи с камер наблюдения, сделанные в разное время в Баку, демонстрируют, что отдельные водители не учитывают эти риски при неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, аварии, а также остановка автомобилей с техническими неисправностями на трассах затрудняют движение даже в периоды, когда нет пробок.

В связи с тем, что в ближайшие дни и месяцы прогнозируются осадки, ЦИУТ призывает водителей быть осторожнее на дорогах и строго следовать правилам безопасности.

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