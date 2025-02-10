https://news.day.az/society/1729155.html Временные ограничения движения введены на ряде дорог Баку На пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбека (напротив бывшего рынка Кешля) ведутся строительные работы, в связи с чем в данной зоне введены краткосрочные ограничения движения. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Временные ограничения движения введены на ряде дорог Баку
На пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбека (напротив бывшего рынка Кешля) ведутся строительные работы, в связи с чем в данной зоне введены краткосрочные ограничения движения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям временных дорожных знаков, установленных на участке строительства.
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