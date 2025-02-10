Временные ограничения движения введены на ряде дорог Баку

На пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбека (напротив бывшего рынка Кешля) ведутся строительные работы, в связи с чем в данной зоне введены краткосрочные ограничения движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям временных дорожных знаков, установленных на участке строительства.