Хорошая новость для пенсионеров

Выплата пенсий за февраль начнется завтра.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сообщается, что 11 февраля будет осуществлена выплата по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Пенсии по другим регионам, а также лицам, имеющим право на выплаты на льготных условиях, будут начислены в этом месяце согласно графику.

Напомним, что все виды пенсий, назначенных до 1 января 2025 года, были проиндексированы и повышены на 8,1% с начала года, а с 1 февраля минимальные выплаты увеличены с 280 до 320 манатов. Пенсии за февраль также будут начислены с учетом указанных повышений.

Кроме того, январское повышение по индексации будет добавлено к февральской пенсии.