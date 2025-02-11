https://news.day.az/society/1729515.html

Дорожная авария в Геранбое – есть погибший

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Зейва. Так, мужчина средних лет, на которого наехал движущийся автомобиль, скончался на месте от полученных травм. По факту проводится расследование.