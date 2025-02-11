https://news.day.az/society/1729515.html Дорожная авария в Геранбое – есть погибший В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Зейва. Так, мужчина средних лет, на которого наехал движущийся автомобиль, скончался на месте от полученных травм. По факту проводится расследование.
Дорожная авария в Геранбое – есть погибший
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Зейва.
Так, мужчина средних лет, на которого наехал движущийся автомобиль, скончался на месте от полученных травм.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре