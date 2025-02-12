https://news.day.az/society/1729660.html Увеличивается количество рейсов по одному из железнодорожных маршрутов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на 15-16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, это решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком.
Увеличивается количество рейсов по одному из железнодорожных маршрутов
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на 15-16 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, это решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком.
Подробную информацию о расписании и наличии билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также по телефону 1822.
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