В ряде районов Баку временно не будет газа

Сегодня в Бинагадинском и Хазарском районах Баку ожидаются перебои с подачей газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С 10:00 газоснабжение будет временно отключено из-за ряда технических работ. В поселке Баладжары (Бинагадинский район) проводят перенос газопровода, а в Хазарском районе на измерительном узле "Гаджи Мовлан" устанавливают фильтр. Кроме того, в поселке Мардакян идет подключение газопровода к существующей сети.

На период выполнения работ перебои с газом ощутят жители Баладжар (Бинагадинский район), а также население села Гала и части поселков Шувелан и Мардакян (Хазарский район).