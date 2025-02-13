https://news.day.az/society/1730001.html Пожар в Хатаинском районе В двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирза Давуда в поселке Ахмедли Хатаинского района произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные МЧС, на территории были приняты меры безопасности. На место возгорания были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
Пожар в Хатаинском районе
В двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирза Давуда в поселке Ахмедли Хатаинского района произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные МЧС, на территории были приняты меры безопасности.
На место возгорания были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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