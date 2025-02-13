Новый председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Как сообщалось ранее, Руфат Нахид оглу Махмуд назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Day.Az, Руфат Махмуд родился в 1975 году.

С 1992 по 1997 год обучался в Университете Хазар.

В 2000-2002 годах окончил магистратуру в Азербайджанском государственном экономическом университете.

В 2006-2007 годах продолжил обучение в школе гражданства и общественных отношений Сиракузского университета (Нью-Йорк).

В 2001-2006 годах работал в министерстве экономики Азербайджана на должности начальника отдела.

В 2007 году был консультантом во Всемирном банке, в 2008-2009 годах - руководителем департамента в министерстве экономики Азербайджана.

Работая в 2009-2010 гг. в Международном валютном фонде, Р.Махмуд был председателем Наблюдательного совета бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана (ARPA) с 2009 по 2018 год.

Руфат Махмуд также был исполнительным директором Студенческого кредитного фонда "Маарифчи", подведомственного министерству образования Азербайджана.

В 2019-2022 годах занимал пост советника председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

В январе 2023 года назначен генеральным директором SOCAR RUS, российской дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана.