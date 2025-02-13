Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Руфат Нахид оглу Махмуд назначен председателем правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.