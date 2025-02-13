https://news.day.az/officialchronicle/1730025.html Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Нахид оглу Махмуд назначен председателем правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"
Руфат Нахид оглу Махмуд назначен председателем правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
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