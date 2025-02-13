Проводится мониторинг птичьего гриппа

В ходе мониторинга, организованного Агентством продовольственной безопасности Азербайджана совместно с соответствующими структурами, в водно-болотных угодьях, прибрежной зоне и на территории охотничьих угодий и национальных парков проводится наблюдение за дикими птицами.

Как сообщили Day.Az, проверка также проводится на промышленных птицеводческих предприятиях, в том числе семейных фермах в различных районах и городах республики.

Также организуются просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил на предприятиях и хозяйствах. Все собранные эпизоотологические данные будут проанализированы, а образцы исследованы в соответствующих лабораториях.

Общественность будет проинформирована о результатах мониторинга.