https://news.day.az/society/1730172.html Пожар в одном из районов Баку В Хатаинском районе Баку на балконе 3-комнатной квартиры общей площадью 87 кв.м. сгорели стиральная машина, газовая плита и водонагреватель. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. Также отмечается, что от высокой температуры частично обуглились пластиковые двери и окна, а также счетчик. Квартира защищена от пожара. П
Пожар в одном из районов Баку
В Хатаинском районе Баку на балконе 3-комнатной квартиры общей площадью 87 кв.м. сгорели стиральная машина, газовая плита и водонагреватель.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Также отмечается, что от высокой температуры частично обуглились пластиковые двери и окна, а также счетчик. Квартира защищена от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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