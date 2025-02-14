https://news.day.az/society/1730172.html

Пожар в одном из районов Баку

В Хатаинском районе Баку на балконе 3-комнатной квартиры общей площадью 87 кв.м. сгорели стиральная машина, газовая плита и водонагреватель. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. Также отмечается, что от высокой температуры частично обуглились пластиковые двери и окна, а также счетчик. Квартира защищена от пожара. П