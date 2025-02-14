Телеканалы Азербайджана ждут новшества

В Азербайджане с этого года ведется работа по внесению изменений в закон о применении сурдоперевода на каналах, финансируемых государством.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Он отметил, что решение будет принято после обсуждения этого закона в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

"В Азербайджане очень мало сурдоперевода. В будущем может быть внедрение сурдоперевода и на частных каналах", - подчеркнул И.Саттаров.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводится новое требование для телеканалов.