В Азербайджане вводится новое требование для телеканалов
В Азербайджане ряд телеканалов обязую внедрить перевод информации на язык жестов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в поправке, предлагаемой к закону "О правах лиц с инвалидностью", которая сегодня обсуждалась на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.
Согласно проекту, общереспубликанские наземные телевещатели, финансируемые из государственного бюджета и имеющие также статус общественных вещателей, обеспечивают трансляцию своих информационных программ в прайм-тайм переводом на азербайджанский жестовый язык.
Перевод на азербайджанский язык жестов осуществляется лицами, имеющими соответствующее образование и квалификацию. Государство поощряет создание субтитров для аудиовизуальных произведений.
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