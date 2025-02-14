https://news.day.az/society/1730191.html На одной из дорог снижен скоростной режим В связи с дождливой погодой скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снижен на 20 км/час. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. Одновременно на табло установлен знак "скользкая дорога".
На одной из дорог снижен скоростной режим
В связи с дождливой погодой скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снижен на 20 км/час.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Одновременно на табло установлен знак "скользкая дорога".
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.
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