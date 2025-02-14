На одной из дорог снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снижен на 20 км/час.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Одновременно на табло установлен знак "скользкая дорога".

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.