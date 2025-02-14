https://news.day.az/society/1730191.html

На одной из дорог снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снижен на 20 км/час. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. Одновременно на табло установлен знак "скользкая дорога".