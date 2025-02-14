В Низаминском районе Баку сдан в эксплуатацию еще один благоустроенный двор

В соответствии с поручениями главы государства, в Низаминском районе столицы продолжаются работы по благоустройству, созиданию и реконструкции кварталов, зданий, дворов, обновлению инфраструктуры и созданию зеленых зон.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, завершены работы в квартале, охватывающем дома номер 38 и 48 по улице Нахчыванского, который передан в пользование жителям.

На указанной территории отремонтированы и покрашены фасады зданий, подъезды и лестничные клетки, обновлены окна и входные двери. Во дворе уложено новое асфальтовое покрытие, установлены бордюры. Также созданы детская площадка с различными игровыми элементами и спортивная зона с тренажерами. Во дворе установлены беседки, скамейки и урны, а также фонарные столбы и камеры видеонаблюдения.

Помимо восстановления существующих зеленых насаждений, высажены сезонные цветы и около 2500 вечнозеленых кустарников, проведена агротехническая обработка деревьев. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий в связи с объявленным в 2025 году в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета", при участии жителей квартала на территории дополнительно было посажено 100 сосен.