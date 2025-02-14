Операция по борьбе с наркотиками в Нахчыване

В Нахчыване в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых человек, у которых было обнаружено крупное количество наркотических веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, в ходе обысков у 58-летнего Кямаледдина Сафарли, 60-летнего Ислама Наджафова, 35-летней Тюркяны Таировой и 38-летнего Эльнура Бабаева были изъяты героин, марихуана, метамфетамин, а также выращенные кусты конопли.

Предварительное расследование показало, что задержанные намеревались распространить наркотики по различным регионам страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.