https://news.day.az/society/1730341.html Операция по борьбе с наркотиками в Нахчыване - есть задержанные - ВИДЕО В Нахчыване в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых человек, у которых было обнаружено крупное количество наркотических веществ.
Операция по борьбе с наркотиками в Нахчыване - есть задержанные - ВИДЕО
В Нахчыване в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых человек, у которых было обнаружено крупное количество наркотических веществ.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, в ходе обысков у 58-летнего Кямаледдина Сафарли, 60-летнего Ислама Наджафова, 35-летней Тюркяны Таировой и 38-летнего Эльнура Бабаева были изъяты героин, марихуана, метамфетамин, а также выращенные кусты конопли.
Предварительное расследование показало, что задержанные намеревались распространить наркотики по различным регионам страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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