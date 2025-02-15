В Баку ожидается сильный ветер

16-17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны ожидается сильный ветер.

Как передает Day.Az, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.

В службе отметили, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Дашкесане, Кедабеке, Шеки, Гахе, Огузе, Мингячевире, Евлахе, Кяльбаджаре, Зангилане, Лачине будет дуть западный ветер, скорость ветра в соответствии с желтым предупреждением составит 13,9-20,7 м/с.