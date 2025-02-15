https://news.day.az/society/1730537.html В Баку найдено тело пропавшего без вести пенсионера Трагическая находка потрясла жителей Сабунчинского района Баку: под мостом обнаружено тело пропавшего без вести мужчины. По информации Day.Az, погибшим оказался 65-летний Малик Гурбет оглу Меликов, чье тело было найдено в поселке Сабунчи. Эксперты, осмотревшие тело, не обнаружили признаков насильственной смерти.
В Баку найдено тело пропавшего без вести пенсионера
Трагическая находка потрясла жителей Сабунчинского района Баку: под мостом обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.
По информации Day.Az, погибшим оказался 65-летний Малик Гурбет оглу Меликов, чье тело было найдено в поселке Сабунчи. Эксперты, осмотревшие тело, не обнаружили признаков насильственной смерти.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина числился пропавшим без вести с 11 февраля текущего года.
Прокуратура Сабунчинского района инициировала расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
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