В Баку найдено тело пропавшего без вести пенсионера

Трагическая находка потрясла жителей Сабунчинского района Баку: под мостом обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

По информации Day.Az, погибшим оказался 65-летний Малик Гурбет оглу Меликов, чье тело было найдено в поселке Сабунчи. Эксперты, осмотревшие тело, не обнаружили признаков насильственной смерти.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина числился пропавшим без вести с 11 февраля текущего года.

Прокуратура Сабунчинского района инициировала расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.