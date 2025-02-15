https://news.day.az/society/1730566.html В Шеки насмерть сбит пешеход - ФОТО В селе Ашагы Гейнюк, расположенном в Шекинском районе, произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, около 17:00 грузовой автомобиль "КамАЗ" совершил наезд на пешехода, который находился на обочине. После этого грузовик столкнулся с трактором.
В Шеки насмерть сбит пешеход - ФОТО
В селе Ашагы Гейнюк, расположенном в Шекинском районе, произошел наезд на пешехода со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, около 17:00 грузовой автомобиль "КамАЗ" совершил наезд на пешехода, который находился на обочине. После этого грузовик столкнулся с трактором. Пешеход погиб на месте от полученных травм, а водители обеих транспортных средств получили ранения.
По данному происшествию в Шекинском городском районном отделении полиции было возбуждено уголовное дело, начато расследование для установления всех обстоятельств трагедии.
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