https://news.day.az/society/1730642.html В Гяндже бродячие собаки напали на человека В Гяндже 68-летний мужчина подвергся нападению бродячих собак. Как сообщает Day.Az, пострадавший К.Сафаров 1957 года рождения был госпитализирован с различными телесными повреждениями. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.
В Гяндже бродячие собаки напали на человека
В Гяндже 68-летний мужчина подвергся нападению бродячих собак.
Как сообщает Day.Az, пострадавший К.Сафаров 1957 года рождения был госпитализирован с различными телесными повреждениями.
Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.
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