В Гяндже бродячие собаки напали на человека

В Гяндже 68-летний мужчина подвергся нападению бродячих собак. 

Как сообщает Day.Az, пострадавший К.Сафаров 1957 года рождения был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое. 