В Дашкесане грузовик наехал на пешеходов

В Дашкесане два человека пострадали после наезда грузовика марки "ЗИЛ".

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории села Тапан.

В результате наезда пострадали Э.Гусейнов (1986 г.р.) и Т.Джафаров (1983 г.р.). Оба пострадавших были госпитализированы.

Сообщается, что состояние одного из них тяжелое, а второго - средней тяжести.

По информации, оба мужчины оказались под колесами грузовика по неосторожности.

Ведется расследование.