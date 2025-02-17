https://news.day.az/society/1730752.html В Дашкесане грузовик наехал на пешеходов В Дашкесане два человека пострадали после наезда грузовика марки "ЗИЛ". Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории села Тапан. В результате наезда пострадали Э.Гусейнов (1986 г.р.) и Т.Джафаров (1983 г.р.). Оба пострадавших были госпитализированы.
В Дашкесане грузовик наехал на пешеходов
В Дашкесане два человека пострадали после наезда грузовика марки "ЗИЛ".
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории села Тапан.
В результате наезда пострадали Э.Гусейнов (1986 г.р.) и Т.Джафаров (1983 г.р.). Оба пострадавших были госпитализированы.
Сообщается, что состояние одного из них тяжелое, а второго - средней тяжести.
По информации, оба мужчины оказались под колесами грузовика по неосторожности.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре