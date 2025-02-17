https://news.day.az/society/1730819.html В двух районах Азербайджана произошли пожары В селе Гаджибейли Бардинского района сгорели кровля (2 кв.м.) и возгораемые конструкции (28 кв.м.) в одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 256 кв.м. Остальная часть дома защищена от пожара. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В двух районах Азербайджана произошли пожары
В селе Гаджибейли Бардинского района сгорели кровля (2 кв.м.) и возгораемые конструкции (28 кв.м.) в одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 256 кв.м. Остальная часть дома защищена от пожара.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Кроме того, в селе Кебелоба Загатальского района сгорели возгораемые конструкции вспомогательного сооружения общей площадью 10 кв.м. Близлежащие постройки защищены от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.
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