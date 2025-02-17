В двух районах Азербайджана произошли пожары

В селе Гаджибейли Бардинского района сгорели кровля (2 кв.м.) и возгораемые конструкции (28 кв.м.) в одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 256 кв.м. Остальная часть дома защищена от пожара.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, в селе Кебелоба Загатальского района сгорели возгораемые конструкции вспомогательного сооружения общей площадью 10 кв.м. Близлежащие постройки защищены от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.