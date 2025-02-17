Дорожная полиция обратилась к водителям

Невыполнение необходимых мер безопасности при вынужденной остановке автомобиля может привести к серьезным последствиям.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Если транспортное средство ломается или вынужденно останавливается в месте, где это запрещено, особенно в темное время суток на плохо освещенной дороге или при ограниченной видимости, важно принять меры, предусмотренные законом, для обеспечения безопасности и предупреждения других водителей.

"В первую очередь необходимо установить знак аварийной остановки, включить аварийный световой сигнал или использовать мигающий красный фонарь. Знак должен быть размещен на расстоянии минимум 30 метров от автомобиля так, чтобы водители могли его заметить. В условиях интенсивного движения его можно установить ближе или непосредственно на транспортном средстве, а также воспользоваться переносным мигающим красным фонарем", - говорится в обращении.

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