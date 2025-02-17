В Баку обокрали известного художника

В Баку совершена кража из дома известного художника, члена Союза художников Эльчина Гасымова.

Как сообщает Day.Az, из квартиры, расположенной на проспекте Бюльбюль в Насиминском районе, были похищены различные предметы на сумму 200 тыс. манатов.

Расследование установило, что кража была совершена охранником здания, жителем Джалилабадского района Узеиром Алиевым 1988 года рождения.

Отметим, что среди украденного были многочисленные дорогие наручные часы, брендовая одежда и другие ценные предметы.