Управление мусульман Кавказа разъяснило ограничения на паломничество с детьми в 2025 г.

Официального уведомления о запрете брать детей в паломничество нам пока не поступало.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

"Мы не разрешаем брать с собой младенцев. То же правило действовало и в прошлом году. Мы разрешаем брать в хадж детей старше 12 лет. Обращений по этому вопросу не поступало, были только запросы. Мы также рекомендуем не брать детей, так как им будет тяжело", - отметил он.

Отметим, что министерство хаджа и умры Саудовской Аравии запретило паломникам брать с собой детей в сезон хаджа 2025 года.

Решение было принято с целью обеспечения безопасности детей, учитывая высокую плотность людей, возникающую из-за большого числа паломников каждый год.

Кроме того, министерство внедрило несколько новых мер для повышения безопасности и улучшения организации поломничества. Среди них - повышение осведомленности о мерах безопасности, регулирование перемещений и действий паломников, внедрение интеллектуальной системы для руководителей, а также модернизация палаточных лагерей и дорог для удобства выполнения религиозных обрядов.

Министерство также добавило, что приоритет в этом сезоне будет отдан тем, кто еще не совершал хадж.

Регистрация на сезон хаджа 2025 года уже официально открыта для граждан и резидентов Саудовской Аравии. Паломники смогут зарегистрироваться через приложение Nusuk и официальный онлайн-портал.