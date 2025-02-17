https://news.day.az/society/1730841.html Азербайджан ограничивает ввоз ряда продуктов из трех стран По информации Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), в Корошском и Савинском регионах Словения зарегистрирован блютанг, в Северном округе Государства Израиль - ящур, а в штате Чхаттисгарх Индия высокопатогенный птичий грипп. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
Азербайджан ограничивает ввоз ряда продуктов из трех стран
По информации Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), в Корошском и Савинском регионах Словения зарегистрирован блютанг, в Северном округе Государства Израиль - ящур, а в штате Чхаттисгарх Индия высокопатогенный птичий грипп.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
Во избежание проникновения инфекционных заболеваний на территорию республики введено временное ограничение на импорт и транзит копытных, а также продуктов их переработки, живой птицы и продукции птицеводства из этих стран.
Государственному таможенному комитету направлено обращение о принятии соответствующих мер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре