Азербайджан ограничивает ввоз ряда продуктов из трех стран

По информации Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), в Корошском и Савинском регионах Словения зарегистрирован блютанг, в Северном округе Государства Израиль - ящур, а в штате Чхаттисгарх Индия высокопатогенный птичий грипп.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Во избежание проникновения инфекционных заболеваний на территорию республики введено временное ограничение на импорт и транзит копытных, а также продуктов их переработки, живой птицы и продукции птицеводства из этих стран.

Государственному таможенному комитету направлено обращение о принятии соответствующих мер.