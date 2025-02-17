Новые правила торговли алкоголем в Азербайджане

В Азербайджане установлен новый штраф за продажу алкогольных напитков по цене ниже минимальной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной розничной цены физические лица будут штрафоваться в размере 100 манатов, должностные лица - в размере 800 манатов, юридические лица - в размере 2 тысяч манатов.