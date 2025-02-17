Авария с участием китайского автомобиля в Баку

Недавно в социальных сетях обсуждали видео, в котором утверждалось, что такси BYD Destroyer отличается низким качеством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, автор видео заявлял, что материалы автомобиля настолько тонкие, что их можно поцарапать ногтем. По его словам, машина BYD попала в аварию на скорости 60 км/ч. Однако позже выяснилось, что распространитель видео занимается продажей другой марки автомобилей, а именно Chevrolet Cobalt.

Накануне в Баку произошло ДТП с участием BYD и Renault. В результате Renault получил серьезные повреждения - передняя часть автомобиля была полностью смята, тогда как BYD практически не пострадал.

Отметим, что после появления в стране доступных моделей BYD и Changan спрос на другие бюджетные автомобили заметно снизился.

Представляем вам кадры с места происшествия: