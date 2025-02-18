https://news.day.az/society/1731011.html На одной из улиц бакинского поселка временно приостановят подачу газа Завтра на одной из улиц поселка Биляджяри в Бинагадинском районе Баку будут временные отключения газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Из-за ремонтных и монтажных работ 18 февраля с 10:00 временно прекратится подача газа на улице Н.
На одной из улиц бакинского поселка временно приостановят подачу газа
Завтра на одной из улиц поселка Биляджяри в Бинагадинском районе Баку будут временные отключения газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Из-за ремонтных и монтажных работ 18 февраля с 10:00 временно прекратится подача газа на улице Н. Асимзаде в поселке Биляджяри.
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