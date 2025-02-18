На одной из улиц бакинского поселка временно приостановят подачу газа

Завтра на одной из улиц поселка Биляджяри в Бинагадинском районе Баку будут временные отключения газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Из-за ремонтных и монтажных работ 18 февраля с 10:00 временно прекратится подача газа на улице Н. Асимзаде в поселке Биляджяри.