В Азербайджане ожидается сильное похолодание

С 19 февраля вечера до полудня 22 февраля в Азербайджане ожидаются осадки, местами снег, порывистый северо-западный ветер, а температура воздуха понизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в низменных районах температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов, в предгорьях - от 5 до 10, в горах - от 10 до 15, а на высокогорьях - от 15 до 20 градусов мороза. В Баку и на Абшеронском полуострове температура ночью приблизится к 0 градусам, а в последующие дни опустится до -3 градусов.

На территории Баку и Абшерона с 19 февраля вечера временами ожидаются дожди, а утром 20 февраля в некоторых районах - мокрый снег. С вечера 20 февраля и 21 февраля возможен снег. В других регионах страны также с 19 февраля по 22 февраля предсказываются осадки, включая снег, особенно в Нахчыванской АР, Карабахе, Восточном Зангезуре, Газах-Гяндже, Балакен-Шеки, Губа-Гусаре, Горном Ширване, Центральном Аране и Лянкяран-Астаре, где осадки могут быть более интенсивными.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах возможна гололедица, что потребует особой осторожности на пути.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az