Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".
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