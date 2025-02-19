Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".