https://news.day.az/society/1731285.html В Гедабеке несколько человек отравились угарным газом В городе Гедабек в хлебопекарном цехе несколько человек отравились угарным газом. Как передает Day.Az, от отравления пострадали работницы цеха Хатун Гасанова (1976 г.р.), Парвана Садыгова (1971 г.р.) и Севда Гусейнова (1986 г.р.). Женщины доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В Гедабеке несколько человек отравились угарным газом
В городе Гедабек в хлебопекарном цехе несколько человек отравились угарным газом.
Как передает Day.Az, от отравления пострадали работницы цеха Хатун Гасанова (1976 г.р.), Парвана Садыгова (1971 г.р.) и Севда Гусейнова (1986 г.р.).
Женщины доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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