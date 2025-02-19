В Гедабеке несколько человек отравились угарным газом

В городе Гедабек в хлебопекарном цехе несколько человек отравились угарным газом.

Как передает Day.Az, от отравления пострадали работницы цеха Хатун Гасанова (1976 г.р.), Парвана Садыгова (1971 г.р.) и Севда Гусейнова (1986 г.р.).

Женщины доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.