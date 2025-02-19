В Баку произошел пожар в жилом доме

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на площади 75 кв. м сгорели кровля и деревянные перекрытия одноэтажного трехкомнатного дома мансардного типа общей площадью 150 кв. м. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.