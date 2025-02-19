https://news.day.az/society/1731300.html В Баку произошел пожар в жилом доме В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что на площади 75 кв. м сгорели кровля и деревянные перекрытия одноэтажного трехкомнатного дома мансардного типа общей площадью 150 кв. м.
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на площади 75 кв. м сгорели кровля и деревянные перекрытия одноэтажного трехкомнатного дома мансардного типа общей площадью 150 кв. м. Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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