https://news.day.az/society/1731300.html

В Баку произошел пожар в жилом доме

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что на площади 75 кв. м сгорели кровля и деревянные перекрытия одноэтажного трехкомнатного дома мансардного типа общей площадью 150 кв. м.