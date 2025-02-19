Последний пострадавший при крушении самолета AZAL выписан из клиники

Выписан последний пациент из числа пострадавших в результате крушения близ Актау пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, которые были доставлены в Азербайджан и помещены в Yeni Klinika.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации TƏBİB.

Состояние женщины, поступившей в отделение реанимации Yeni Klinika, которой провели хирургическую операцию, было признано удовлетворительным. Однако, учитывая, что пациентка нуждается в медицинской реабилитации, было решено продолжить ее лечение в Медицинском реабилитационном центре, действующем при TƏBIB.

Двое других пациентов, которые ранее были переведены в Медицинский реабилитационный центр из Yeni Klinika, где проходили лечение, были отпущены домой для амбулаторного лечения, так как их состояние было признано удовлетворительным.

Еще один пациент, который некоторое время назад по собственному желанию был переведен в Балакенскую центральную районную больницу, сегодня также выписан из клиники на амбулаторное лечение.

Отметим, что состояние здоровья каждого из выписанных из клиники на амбулаторное лечение контролируется участковыми врачами по месту их проживания.