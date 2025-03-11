Почему молодежь в Азербайджане не уступает место старшим в общественном транспорте?

В последнее время в Азербайджане обсуждается тема уступить место в общественном транспорте. Утверждается, что молодежь чаще не уступает место пожилым людям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озвучивается множество мнений.

Социолог Узеир Шафиев считает, что такое поведение молодежи связано с влиянием социальных сетей и западной культуры.

Однако сами молодые люди не согласны с этим утверждением и заявляют, что уступают места пожилым и женщинам с детьми.

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