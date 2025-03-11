https://news.day.az/society/1736103.html Почему молодежь в Азербайджане не уступает место старшим в общественном транспорте? - ВИДЕО В последнее время в Азербайджане обсуждается тема уступки мест в общественном транспорте. Утверждается, что молодежь чаще не уступает место пожилым людям. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озвучивается множество мнений.
Почему молодежь в Азербайджане не уступает место старшим в общественном транспорте? - ВИДЕО
В последнее время в Азербайджане обсуждается тема уступить место в общественном транспорте. Утверждается, что молодежь чаще не уступает место пожилым людям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озвучивается множество мнений.
Социолог Узеир Шафиев считает, что такое поведение молодежи связано с влиянием социальных сетей и западной культуры.
Однако сами молодые люди не согласны с этим утверждением и заявляют, что уступают места пожилым и женщинам с детьми.
Подробнее в сюжете:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре