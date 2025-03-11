В этой части Нахчывана ограничат подачу электроэнергии

В некоторых частях Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР) ожидаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на Государственную службу энергетики НАР.

По предоставленным данным, краткосрочный перерыв в подаче электроэнергии намечен на завтра с 10:00 до 12:00 в отдельных частях Шарурского района.