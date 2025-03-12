Эти учителя не могут участвовать в сертификационном экзамене

К очередным аттестационным экзаменам не допускаются беременные, учителя, завершившие год педагогической деятельности после возвращения из социального отпуска по случаю наличия ребенка в возрасте до трех лет, работающие на срочной основе, учителя, достигшие трудового возрастного предела, и преподаватели, ранее трижды прошедшие аттестацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заведующий отделом Института образования Мухтар Гаджиев.

Он отметил, что сертификационный экзамен для учителей старше 60 лет является добровольным. "Все учителя, завершившие трехлетнюю педагогическую деятельность и не достигшие трудового возрастного предела, пройдут сертификационный экзамен", - сказал он.

Напомним, что в очередных сертификационных экзаменах примут участие учителя химии, биологии, географии, физики и информатики.