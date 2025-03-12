https://news.day.az/society/1736460.html В Гяндже приняты меры против нелегальных перевозчиков песка и гравия Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа провели мероприятия, направленные на предотвращение незаконного использования природных ресурсов, в том числе нелегальной транспортировки песка и гравия.
В Гяндже приняты меры против нелегальных перевозчиков песка и гравия
Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа провели мероприятия, направленные на предотвращение незаконного использования природных ресурсов, в том числе нелегальной транспортировки песка и гравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе проверки были выявлены лица, занимавшиеся незаконной перевозкой и продажей песчано-щебеночных материалов на территории города.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы в соответствии с законодательством, а также проведены разъяснительные беседы профилактического характера.
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