Бронированную медицинскую машину имени Хокумы Алиевой направят в зону миротворческой деятельности

Бронированная медицинская машина, произведенная на предприятии в Казахстане, названа в честь Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - погибшей бортпроводницы самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инициатором этого решения стал основатель компании "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" Айбек Барыс, на предприятии которого было произведено транспортное средство.

Представители аппарата военного атташе Азербайджана в Казахстане посетили предприятие, где была произведена бронированная медицинская машина.

Технический директор предприятия Мухтар Альмуханов сообщил, что планируется направить в апреле этого года бронированную машину в зону миротворческой деятельности за рубежом.

Как сообщил инженер проекта Олжасбек Карткужаков, это второй такой образец, но первый, который получил имя Хокумы Алиевой.

"Первый образец в прошлом году был отправлен для выполнения миротворческой миссии на Голанские высоты", - сказал он.

По его словам, существенных изменений в конструкцию машины не внесено, однако она была доработана под санитарный автомобиль в соответствии с потребностью медицинского управления министерства обороны Республики Казахстан.

"Это медицинский автомобиль на базе бронированной колесной машины "Арлан". Он имеет две конфигурации: может перевозить либо шестерых легкораненых, либо же двух тяжело- и трех легкораненых", - отметил инженер.

Он добавил, что данная машина способна выдержать взрыв мины с тротиловым эквивалентом 8 килограммов.

ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин. Оно обладает инновационной технологией, которая позволяет выпускать бронированные машины с усиленной противоминной защитой по типу MRAP.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший 25 декабря прошлого года рейс Баку-Грозный, потерпел катастрофу близ казахстанского города Актау. Из 67 человек, находившихся на борту воздушного судна, 38 погибли.