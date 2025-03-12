В Азербайджане разработан новый законопроект "О правах ребенка"

В Азербайджане подготовлен проект нового закона "О правах ребенка".

Как передает Day.Az, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на общественных слушаниях на тему "Права семьи, женщин и детей как главный приоритет конституционных прав", прошедших в комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей в рамках "Года Конституции и суверенитета".

По ее словам, новый законопроект планируется представить в ближайшее время.

Отметим, что разработка нового законопроекта "О правах ребенка" нашла отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в "План действий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы".

Выполнение работ в связи с этим поручено Кабинету министров, Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей и министерству труда и социальной защиты населения.

Срок разработки проекта охватил 2023-2024 годы.