Утвержден Устав Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, это территория, которая представляет собой комплекс объектов, имеющих особое значение для истории и культуры. Территория включает в себя памятники, отражающие восточные архитектурные традиции Ордубада с богатым национальным орнаментом и уникальным архитектурным стилем, а также археологические объекты и этнографические материалы, которые находятся под охраной государства.

Заповедник находится в подчинении министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Заповедник является организацией, финансируемой из бюджета Нахчыванской АР, обладает казначейским счетом, печатью с названием министерства и своим именем, соответствующими штампами и бланками, а также может иметь свою эмблему.