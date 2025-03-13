https://news.day.az/society/1736662.html Жители Азербайджана все чаще выбирают поезда для поездок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-февраль 2025 года перевезло более 1,4 миллиона пассажиров, что на 12 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на АЖД.
Жители Азербайджана все чаще выбирают поезда для поездок
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-февраль 2025 года перевезло более 1,4 миллиона пассажиров, что на 12 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
Сообщается, что число иностранных туристов, путешествующих поездом, увеличилось на 38 и составило 3763 человека.
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